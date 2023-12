¡Fin de la historia! Esta es la sanción impuesta por la FIFA a Luis Rubiales (+Detalles)

El “Caso Rubiales” ha llegado a su fin este miércoles 6 de diciembre, puesto que el Comité Disciplinario de la FIFA ha decidido inhabilitar al ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, por los próximos tres años de cualquier actividad relacionada con el fútbol, debido a su desafortunado escenario con Jenni Hermoso en la ceremonia de premiación de la pasa Copa del Mundo Femenina 2023.

El máximo ente regulador del fútbol en el mundo fue la entidad que dio el primer paso al sancionar provisionalmente a Luis Rubiales. No obstante, ese castigo se convirtió en definitivo por comportarse de manera contraria a los principios consagrados en el artículo 13 de su Código Disciplinario.

El colombiano Javier Iván Palacio ha sido el que ha dado forma al informe y al procedimiento, analizando al detalle y pidiendo declaración a las partes implicadas. De igual manera, Iván Palacio firmó la sentencia que consta de 35 páginas, pero se resume en que Rubiales no puede tener ninguna relación con la actividad futbolística federada por los próximos tres años.

¿Qué dice el artículo 13 del Código Disciplinario?

LA FIFA basa su resolución en la aplicación del artículo 13 de su Código Disciplinario. “Toda persona que atente contra la dignidad o la integridad de un país, una persona o un colectivo de personas empleando palabras o acciones despectivas, discriminatorias o vejatorias (por el medio que sea) por motivos de raza, color de piel, origen étnico, nacional o social, género, discapacidad, orientación sexual, lengua, religión, posicionamiento político, poder adquisitivo, lugar de nacimiento o por cualquier otro estatus o razón será sancionada con una suspensión que durará al menos diez partidos o un periodo determinado, o con cualquier otra medida disciplinaria adecuada”, reza este artículo.

Última palabra de la FIFA

La FIFA argumenta que es un gesto "del siglo pasado, con tendencia misógina" y que "España es un ejemplo de igualdad de género y que ese gesto no se puede consentir en una zona VIP con presencia de personalidades. Este gesto no se corresponde con la realidad de España. No convence las explicaciones dadas a un gesto sexista".

De igual manera, la entidad catalogo el beso entre Rubiales y Jenni Hermoso como “inaceptable”. “Besó a una jugadora del sexo contrario. Es el presidente y debe actuar y comportarse con un cierto nivel de responsabilidad. Rubiales no respetó el código de comportamiento”.