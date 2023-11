Esto ha dicho Jenni Hermoso sobre su vida tras el Caso Rubiales

Casi tres meses han pasado desde aquella final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA en la que España se proclamó campeona del mundo tras vencer a Inglaterra por la mínima con un tanto de Olga Carmona.

Asimismo, ya han pasado casi tres meses desde aquel beso no consentido de Luis Rubiales, entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol, a Jenni Hermoso durante la ceremonia de premiación.

Después del escándalo que se generó con respecto a este suceso y después de ser nombrada como Mujer GQ del Año, la delantera del Pachuca manifestó que ha tenido que "asumir las consecuencias" de algo que no provocó ni había consentido, llegando incluso a recibir amenazas.

"Tener que contarlo una y otra vez me estaba haciendo mucho daño, pero sé que lo tenía que soltar de alguna manera", manifestó la jugadora de la selección española, al mismo tiempo que mencionaba que se encuentra recibiendo ayuda psicológica.

Hermoso calificó la salud mental como algo "tan importante como el entrenamiento diario" previo a los partidos: "gracias a ella, me siento fuerte y no estoy derrumbada o pensando en no querer jugar más al fútbol".

De igual forma, agradeció las declaraciones de apoyo por parte de varios fanáticos y mencionó que, gracias a la situación ocurrida durante la final del mundial femenino, muchas jugadoras han sido "más conscientes de lo que significa la palabra 'feminismo', incluidas muchas amigas y familiares".