FIFPRO también alza su voz sobre Caso Rubiales y pide su investigación

La polémica que envuelve al presidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales aún genera revuelo en la opinión pública y en el mundo el fútbol, siendo fuertemente cuestionado por distintos entes gubernamentales y deportivos.

Uno de ellos es la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO, por sus siglas), el cual optó por respaldar la posición de la Asociación de Futbolistas Españoles en la que se pide justicia por la conducta del mandamás del fútbol español durante la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, donde besó en los labios, sin consentimiento previo, a la delantera Jennifer Hermoso.

"Reiteramos que es profundamente lamentable que un momento tan especial para las futbolistas de la selección española, que tenía lugar ante una audiencia televisiva mundial, se viera manchado con la conducta inapropiada de una persona en un papel que conlleva tanta responsabilidad", expresó el gremio de futbolistas en un comunicado.

También se estableció que los acercamientos físicos no deseados y no invitados "no son apropiados ni aceptables en ningún contexto", motivo por el cual se solicita una investigación sobre las acciones de Rubiales "en virtud del código ético de la FIFA".

Representantes del gobierno español, futbolistas como la estadounidense Megan Rapinoe y la misma Jenni Hermoso, el Comité Superior de Deportes de España y la Liga Femenina de España han sido solo algunos de los entes que se pronunciaron con respecto a la situación que tuvo lugar en la ceremonia de premiación del mundial femenino, donde España fue la selección ganadora.