Lionel Messi eleva precio de las entradas de New York Red Bulls

Inter Miami visitará este sábado 26 de agosto a New York Red Bulls en lo que será su regreso a la Major League Soccer, competición en la que se encuentra en el último lugar de la Conferencia Este a doce puntos del play-in.

Debido a que este duelo contará con la presencia de Lionel Messi, la demanda de entradas se ha disparado, ocasionando así la elevación de los precios casi diez veces por encima de su valor original en el Red Bull Arena de la ciudad de Nueva Jersey.

De acuerdo con VividSeats, empresa gestora de la venta de boletos de los New York Red Bulls, el precio medio de las entradas para esta jornada sabatina será de 483 dólares americanos y las más baratas costarán US$ 345, mientras que la entrada más cara será de US$ 3600 en primera fila, aunque esta deberá adquirirse en combo de cuatro boletos.

La llegada de Lionel Messi al fútbol norteamericano ha supuesto un importante aumento en los precios de entradas no solo para el Inter Miami, sino también para todos los equipos a los que se ha enfrentado en condición de visitante. Incluso, la elevación del valor de las entradas en el duelo contra NYRB supone un récord para la franquicia de Nueva Jersey en los últimos diez años

De igual forma, su fichaje por el Inter Miami generó un récord de suscripciones en la plataforma de streaming AppleTV en su paquete "MLS Season Pass" y causó una amplia demanda de camisetas con el nombre del siete veces ganador del Balón de Oro, cosa que provocó un agotamiento de las mismas hasta el mes de octubre.