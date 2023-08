Carlo Ancelotti tiene claro quien será el sustituto de Benzema en el Madrid

El Real Madrid inició la temporada con la vacante en su número 9, dejado por su excapitán Karim Benzema, quien decidió buscar nuevos rumbos en Arabia Saudita con el Al-Ittihad.

En un principio, todo indicaba que ante la salida del delantero francés todo estaría listo para la llegada de su compatriota, Kylian Mbbapé, no obstante la realidad es otra y el joven atacante del PSG no parece tener intención de llegar al equipo merengue.

Carlo Ancelotti fue consultado recientemente en una entrevista hecha por Radio Serie A sobre el posible sustituto de Benzema y su respuesta fue bastante contundente: "Creemos que la llegada de Bellingham cubre la ausencia de Karim. Es un chico serio, maduro y con mucha calidad. Lo que está haciendo no sorprende para los que lo conocemos, lo que sí sorprende es que solo tenga 20 años".

El italiano también habló sobre el tema del racismo a Vinicius Jr. la temporada pasada, asegurando que en estos primeros partidos no ha habido insultos hacia él. "No se puede convivir con este problema, hay que intentar eliminarlo. ¿Vinicius? En los primeros partidos el ambiente en torno a él mejoró y no hubo ningún tipo de insulto. Ojalá no ocurra, pero hay reglas que le permiten al árbitro parar el encuentro. Lo que hago con Vinicius en esos momentos difíciles para todos es apoyarlo".