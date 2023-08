Presidente del Gobierno de España se pronuncia sobre los actos cometidos por Luis Rubiales

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno Español, se pronunció sobre el desafortunado gesto de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), tras besar en los labios, en medio de la celebración por consagrarse como campeonas del Mundo, a Jenni Hermoso.

Del mismo modo, Pedro Sánchez comentó en la ronda con los medios con el Rey y habló sobre el hito conseguido por las jugadoras de la selección española. "Las jugadoras lo han hecho todo para ganar, pero ha habido algunos comportamientos como el del señor Rubiales que recuerdan que queda mucho camino por recorrer".

El presidente del Gobierno en funciones añadió: "Lo que vimos fue inaceptable, pero también las disculpas del señor Rubiales no son suficientes e incluso no son adecuadas y que por tanto tiene que seguir dando pasos para aclararlo".

Del mismo modo, Luis Rubiales publicó un video el pasado lunes en sus redes sociales, en el que pedía disculpas públicamente sobre lo que había ocurrido con Hermoso en la entrega de premios en la final de la Copa del Mundo. "Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. Fue sin mala fe en un momento de máxima efusividad. Aquí lo veíamos natural, pero fuera se ha formado un revuelo", mencionó el presidente de la RFEF.

A su vez, Jenni Hermoso comunicó su disgusto públicamente en un video en vivo en los vestuarios del Parque Olímpico de Sídney, Australia, tras la coronación por su victoria ante Inglaterra. “No me ha gustado, pero ¿yo qué hago?".

De la misma manera, el presidente del Gobierno comentó que ellos no pueden destituir a Rubiales porque la Federación no pertenece al Gobierno. El presidente de la RFEF es elegido y destituido por sus asociados, los cuales, según Pedro Sánchez, “son insuficientes y tiene que dar más pasos para aclarar un comportamiento inaceptable y que no va en sintonía con lo que piensan la mayoría de los españoles”.