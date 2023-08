Presidente de la Federación Española de Fútbol se disculpa por besar a una jugadora sin su consentimiento

El título mundial conseguido por la selección femenil española fue un gran motivo de celebración para el fútbol de ese país, pero el Presidente de la Real Federación Española de Fútbol no se supo medir a la hora de demostrar su emoción y para muchos su desafortunado gesto terminó por empañar la gesta conseguida por las jugadoras.

Luis Rubiales, máxima autoridad de la RFEF ha tenido que salir a pedir disculpas públicas después de protagonizar un polémico momento en el que besó a una jugadora de España Jenni Hermoso sin su consentimiento; esto ocurrió en medio de la premiación una vez finalizado el partido de la final contra Inglaterra.

Hermoso, capitana de España, no ocultó su disgusto y sorpresa con lo ocurrido así como se pudo observar en medio de un live que la jugadora hizo en el vestuario, momentos después de la premiación y en el que comentó sobre la acción: "No me ha gustado, ¿pero yo qué hago?".

A través de un video un con una actitud distendida, el Presidente dijo lo siguiente: "Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. Fue sin mala fe en un momento de máxima efusividad. Aquí lo veíamos natural, pero fuera se ha formado un revuelo".

El hecho causó conmoción entre la opinión pública por tratarse de algo tan delicado en una celebración tan importante, tanto que Rubiales ha tenido que salir a explicar lo sucedido y ofrecer disculpas para tratar de calmar un poco las aguas, aunque tal vez no sea suficiente.