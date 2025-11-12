Fallece promesa universitaria del fútbol femenino en Estados Unidos tras accidente

Suscríbete a nuestros canales

Una promesa del fútbol femenino universitario ha perdido la vida después de un accidente que la mantuvo luchando por su vida durante seis semanas. Lauren Turner, jugadora de segundo año del equipo femenino de la California State Fullerton Titans, falleció el viernes 7 de noviembre tras permanecer en la unidad de cuidados intensivos tras un grave accidente de tráfico.

El 27 de septiembre, Turner fue atropellada por un camión de reparto mientras conducía su patinete cerca del campus universitario en el condado de Orange, California. En el incidente también resultó herida una compañera. La futbolista sufrió un traumático traumatismo craneoencefálico y fue ingresada en estado crítico.

La institución comunicó su fallecimiento en redes sociales con un mensaje cargado de afecto: "El equipo femenino de fútbol de los Titans lamenta profundamente anunciar el fallecimiento de Lauren Turner. Nuestros pensamientos y oraciones están con sus padres, Christopher y Christine, y sus hermanas Nicolette y Victoria".

Fallece una promesa

En la presente temporada, Turner disputó diez partidos con el equipo universitario, siendo titular en ocho de ellos. En la campaña anterior, participó en 20 encuentros. Su evolución futbolística y su compromiso dentro y fuera del campo la hacían una figura emergente para el programa.

Luto en los Titans

Los Titans han convocado una vigilia con velas para recordar a Lauren este miércoles 12 de noviembre en el Titan Stadium, ubicada justo en el campus. En el evento, la comunidad estudiantil, equipo, cuerpo técnico y aficionados podrán rendir homenaje a su memoria.

Este suceso golpea no solo a la Universidad Estatal de California, sino a la escena del fútbol femenino en Estados Unidos, donde Turner representaba una generación con ambición y talento. Su partida prematura plantea también la reflexión sobre la seguridad vial y la vulnerabilidad de los atletas universitarios fuera del campo.