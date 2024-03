¿Estará disponible Lionel Messi para la fecha FIFA de marzo?

La selección nacional de Argentina disputará dos partidos amistosos en los Estados Unidos en la fecha FIFA a disputarse a finales de marzo, donde Costa Rica y El Salvador serán sus oponentes.

Como es costumbre cuando se trata de la vigente campeona del mundo, suele haber expectativa ante la actuación de su capitán Lionel Messi en estos partidos. Lastimosamente, esto no será posible para esta jornada de duelos de preparación.

Durante el partido entre Inter Miami, club del astro rosarino, y el Nashville por la Copa de Campeones de la Concacaf, 'La Pulga' tuvo que abandonar el encuentro por molestias. Al momento de someterse a exámenes, el parte médico indicó que poseía una lesión en el isquiotibial de la pierna derecha.

Ese fue el motivo por el cual no estuvo presente en la victoria por tres a uno de su club ante DC United. Si bien no se ha especificado el tiempo de recuperación, ya que su situación debe ser monitoreada día a día, se afirma que Messi no verá minutos con la Albiceleste a finales de mes.

Se confirma lo peor para la selección argentina de cara a la fecha FIFA, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará afinar detalles para la Copa América que se celebrará en junio en suelo norteamericano, donde busca revalidar su título.