Xavi Hernández critica a la Selección Española por este jugador del Barcelona

El Fútbol Club Barcelona ha encontrado la luz al final del túnel con la rápida incursión de jugadores de la Masía como Fermín López, Lamine Yamal y Pau Cubarsí, los cuales están dando la cara por el equipo en este tramo final de temporada.

Dichos canteranos son los principales responsables de que el conjunto catalán, tenga la posibilidad de superar al Girona en la segunda posición de la Liga EA Sports y de estar en los cuartos de final de la UEFA Champions League 2023-2024, por lo que, todos los aficionados azulgranas están muy ilusionados por el futuro del club.

Tanto fue su gran rendimiento, que la Selección Española decidió convocar a Cubarsí y a Yamal para los compromisos de la fecha FIFA de este mes de marzo, cuando enfrenten a Colombia y Brasil en duelos amistosos. Ahora bien, estos partidos servirán de preparación para los Juegos Olímpicos de París y la Eurocopa de Alemania 2024, algo que, podría intuir que los canteranos blaugranas formarán parte de la convocatoria para esos torneos.

Sin embargo, el entrenador Xavi Hernández aprovechó dicha noticia para enviar un mensaje a la Absoluta de España con respecto al llamado del joven central catalán, "Espero que no se repita el caso de Pedri, no hay que ponerse en el escenario negativo. Nos alegramos mucho por él, la valentía de De la Fuente. Me alegro mucho por Pau. Del resto no puedo decirte nada porque yo no decido si van a los Juegos o a la Eurocopa, queda mucho".

Cabe destacar que, en la campaña 2021, Pedri González, se convirtió en el jugador con más partidos disputados en ese año (73) y también en el que más minutos tuvo en la Eurocopa, teniendo como consecuencia que sufriera un calvario de lesiones por los pocos días de descanso, situación que el cuerpo técnico culé no quiere volver a vivir con Cubarsí ni con ningún otro canterano.