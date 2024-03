¡La Masía presente! Luis de la Fuente explica el llamado de Pau Cubarsi a La Roja (+Video)

Luis de la Fuente sorprende con la convocatoria de Pau Cubarsí, un joven defensa de 17 años del FC Barcelona, para los amistosos contra Colombia y Brasil. La inclusión del canterano en la lista de 26 jugadores ha generado gran expectación y ha sido uno de los temas centrales en la rueda de prensa posterior al anuncio.

El seleccionador español dejó claro que la decisión se basa en el rendimiento del jugador, no en su edad. "Todos los que le hemos visto jugar sabemos la clase de jugador que es. No nos sorprende nada de lo que está haciendo y puede hacer porque lo conocemos", afirmó De la Fuente. "No miramos el carnet de identidad. Pau está en un gran momento. Nos genera ilusión de presente y de futuro".

Cubarsí no es la única novedad en la convocatoria. Dani Vivian, otro joven central, también ha sido llamado por primera vez a la selección absoluta. De la Fuente explicó que estas decisiones buscan fortalecer el equipo y prepararlo para futuros desafíos, como la Eurocopa: "Tenemos inquietud en todas las demarcaciones. Seguro que se van a producir circunstancias incontrolables como son las lesiones. Tenemos que tener cubiertas todas las posiciones".

La presencia de Cubarsí y Yamal en la lista refleja la apuesta de De la Fuente por el talento joven. "Los jóvenes son jugadores muy especiales. Hay futuro", aseguró el seleccionador. "A nadie le regalan nada y cuando alguien da el paso, tienes que estar seguro de estar preparado. Son futbolistas muy especiales. No es habitual tener futbolistas de 16, 17 años, pero es que son muy especiales. No nos tiembla el pulso a la hora de tomar estas decisiones".

Santi Denia, seleccionador sub-21, también avaló la convocatoria de Cubarsí. "Se lo ha ganado con su rendimiento en el FC Barcelona. Todo está consensuado con la absoluta. Estamos encantados de que Pau vaya. Este es el objetivo, que estén preparados para dar el salto", comentó.

Lista de Convocados

Porteros: Unai Simón (Athletic), David Raya (Arsenal) y Remiro (Real Sociedad)

Defensas: Carvajal (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham) Jesús Navas (Sevilla), Le Normand (Real Sociedad), Vivian (Athletic), Laporte (Al Nassr), Pau Cubarsí (Barcelona), Grimaldo (Bayer Leverkusen) y Gayà (Valencia).

Centrocampistas: Rodri (Manchester City), Zubimendi (Real Sociedad), Mikel Merino (Real Sociedad), Fabián (PSG), Sancet (Athletic) y Baena (Villarreal).

Delanteros: Lamine Yamal (Barcelona), Nico Williams (Athletic), Dani Olmo (RB Leipzig), Oyarzabal (Real Sociedad), Sarabia (Wolverhamtpon), Gerard Moreno (Villarreal), Joselu (Real Madrid) y Morata (Atlético).