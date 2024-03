¡Ni Messi ni Maradona! Este campeón argentino escogió al mejor de la historia

En el mundo del fútbol es muy cotidiano que se le pregunte a lo protagonistas más destacados de este deporte, a lo largo de las décadas, sobre quién es el jugador merecedor de ser tildado como el mejor de la historia. Distintas figuras han entrado en este debate, en el que suelen coincidir tres nombres: Lionel Messi, Diego Armando Maradona y Pelé.

Esta vez quien se subió a la caravana de esta opinión fue César Luis Menotti, hoy director de Selecciones en la AFA y una voz autorizada en el balompié de Argentina, distinción que se ganó liderando al combinado nacional a su primera Copa del Mundo en 1978. Sin embargo, lo curioso es que el técnico no se decantó por darle este sitial de honor a sus compatriotas.

Justamente, definió como el más grande a un nacido en el país rival histórico de Argentina, el popular Pelé. "Hay uno que no, hay uno que no tiene... No, no se puede comparar, es imposible. Hay uno que si hubiese jugado hoy ganaría él solo los partidos. Los partidos 5 a 0, solo él contra todo. Que se pelee con Pelé no se puede comparar", inició mencionando Menotti en una entrevista con Radio Splendid.

Luego agregó de forma contudente: "Después tenemos a Diego. Tenemos a Cruyff, que fueron hermosos, que fueron grandes. Di Stéfano, ahora a Messi. Pero Pelé fue una cosa imposible. Y lo digo con la seguridad de haber convivido con él un año, jugando todos los días, siendo suplente de él".

Coincidió con Pelé

La selección de Menotti por Pelé tendría mucho sentido si se explica que el entrenador coincidió con el brasilero en el Santos FC, donde se desempeñó por dos temporadas. En esos días el delantero carioca tenía los reflectores del mundo sobre su carrera y ya se ufanaba de haber salido campeón en los mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962.

"Incomparable. Mira que me ha tocado, inclusive he jugado en partidos amistosos con Di Stéfano, con Sívori, con Diego… Pero esto no quiere decir que los otros no hayan sido fenómenos. Pero Pelé fue algo imposible e irrepetible para mí", fue la frase con la sentenció su elección.