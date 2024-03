¿El mejor equipo de la temporada? El Bayer Leverkusen alcanza este nuevo récord

Todas las miradas de aficionados, expertos y simpatizantes del fútbol están puestas en el equipo revelación de la temporada, el Bayer Leverkusen, quien gracias a la sorprendente gestión del entrenador español, Xabi Alonso, la dinámica del conjunto alemán cambió drásticamente.

El Leverkusen pasó de pelear por un tercer puesto en cada campaña, a ser el equipo con mejor regularidad en el actual curso, alcanzando los 35 partidos de imbatibilidad (30 victorias y 5 igualdades) con su empate agónico contra el Qarabağ Agdam en el compromiso de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League 2023-2024, luego de ir perdiendo por dos goles a cero en la primera parte.

De esta forma, se quedan a uno de igualar la marca de Porto en 2010 y París Saint-Germain en 2013 con 36 juegos sin perder, posicionándose como el noveno equipo con mejor racha de Europa.

En la búsqueda de los 43 juegos sin perder de la Juventus

Entre los conjuntos con mejor marca que completan dicha lista se encuentran Barcelona, PSV e Inter con 39 compromisos sin conocer la derrota, Real Madrid y nuevamente los Negriazules con 40, Celtic con 42 y la Juventus con 43.

Algo que sin dudas, el cuerpo técnico tiene muy en cuenta, tanto así que en uno de las últimas conferencias de prensa, Xabi Alonso, aseguró que no se conforman con estos logros y que buscarán llegar a más, "Es estupendo que hayamos alcanzado esa cifra. No te dan medallas por eso, pero no importa. Es bonito pasar por este proceso. Empezamos en julio con este grupo, así que vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Estamos logrando grandes cosas, pero no queremos parar".

Por otro lado, el Leverkusen sigue vivo en las tres competiciones que ha disputado hasta ahora; en la Bundesliga le sacan diez puntos de ventaja al segundo (Bayern Múnich), están en las semifinales de la Copa Alemana y a una victoria de clasificar a los cuartos de la Europa League, por lo que, los hinchas están muy agradecidos y emocionados por contar con la leyenda del Real Madrid y del Liverpool durante dos años más (cuando finaliza su vínculo con el club).