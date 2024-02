¡No se guarda nada! Mira lo que dijo Pep Guardiola sobre Xabi Alonso

Con tan solo una temporada y media estando al mando del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso ya es catalogado como uno de los mejores técnicos de la actualidad y uno de los más aclamados por los clubes de élite, sobre todo por el Liverpool y el Bayern Múnich, los cuales están siguiendo su caminar para intentar sumarlo a sus filas en 2025. Se ha ganado esta distinción gracias a estar consiguiendo una inmejorable campaña en la 2023-24, siendo primero en la Bundesliga tras 23 jornadas con 19 victorias y cuatro empates.

El pasado 23 de febrero hizo historia en el fútbol alemán luego de que sus dirigidos superaran al Mainz 2-1 y sumaran su trigésimo tercer encuentro en calidad de invictos para adjudicarse el récord germano de la mayor cantidad de choques sin conocer la derrota.

Uno de los que elogió al director técnico de corta experiencia nacido en Tolosa, España, fue Pep Guardiola, miembro de los mejores timoneles en la historia del deporte. El actual mandamás del Manchester City reconoció lo sorprendente de la labor que estaba llevando a cabo Alonso en la presente zafra.

"Si me preguntan por el trabajo que está haciendo [Xabi Alonso], sinceramente ¡Guau!. Están invictos, el único equipo en el fútbol que está invicto en todas las competiciones y luchando ahí con el Bayern de Múnich", dijo el exidirigente del FC Barcelona. "Pero vaya, no es sólo la forma en que juegan, no han perdido ni un partido en la Europa League, en la Pokal de Alemania y en la Bundesliga, están jugando increíblemente bien".

En su primer año al mando de "los Bávaros" los llevó a la semifinal de la Europa League y a finalizar en el sexto lugar de la tabla de posiciones.