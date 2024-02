¿No cumplió expectativas? Ex Vinotinto envió este mensaje sobre la nueva camiseta (+Video)

Es oficial que la selección de Venezuela ha presentado nueva vestimenta para afrontar los próximos desafíos del año 2024, incluyendo la Copa América y las eliminatorias para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

La Federación Venezolana hizo este anuncio durante un evento celebrado en el lujoso hotel Renaissance de La Castellana en Caracas. Tras revelarse los nuevos uniformes de La Vinotinto, surge la expectativa sobre las reacciones de los integrantes del equipo y algunos ex jugadores que tuvieron la oportunidad de vestir la camiseta de la selección.

Uno de los primeros en hacerse presente en las redes sociales fue Ricardo David Páez, hijo del ex seleccionador Richard Páez. El 66 veces internacional con la camiseta venezolana, aprovechó el momento de la presentación oficial de la nueva equipación para enviar un mensaje a través de la red social X (Twitter), donde expresó que los colores no eran tan vivos, recordando un episodio donde la marca alemana tuvo que hacer pruebas para poder encontrar el color vivo vinotinto que ellos no tenían hasta esa época.

La camiseta, que posee un diseño simple pero innovador por los detalles en dorado, ha llamado la atención de propios y extraños, quienes siguen describiendo sus impresiones en las redes sociales.

Bocha Batista también se pronuncia

Otro de los protagonistas que hizo presencia enviando mensajes sobre la nueva camiseta fue el seleccionador de La Vinotinto, Fernando Batista. El Bocha, aprovechó la red social X, para compartir su reacción a las nuevas elásticas, al tiempo que envió un mandato a toda la afición Vinotinto. "Nuestra nueva piel. A lucirla", escribió el estratega argentino.

¿Cuándo será estrenada la camiseta?

La selección venezolana verá acción en la próxima fecha FIFA en el mes de marzo, el 21 se medirán ante Italia en la ciudad de Miami en el DRV PNK Stadium, donde estrenarán esta nueva equipación. Posteriormente el 24, se medirán ante Guatemala en Houston.