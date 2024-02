¡Así no! Futbolista del Bayer Leverkusen hace una broma pesada tras anotar un gol (+Video)

El momento que está viviendo el Bayer Leverkusen es espectacular. Y es que el equipo dirigido por el director técnico Xabi Alonso consiguió otro triunfo en la Bundesliga que le permite no solo mantener el liderato de la clasificación, sino también extender su racha invicta desde que arrancó la temporada.

Durante la tarde de este viernes, el conjunto a cargo del español recibió en el BayArena al Mainz 05 por la fecha 23 del campeonato alemán. Al final, el duelo se resolvió con marcador de 2-1 gracias a los goles de Granit Xhaka (3') y Robert Andrich (68') por los de casa.

Justamente, el mediocampista suizo asustó a los médicos del equipo tras anotar el primer tanto del partido. Al momento de la celebración con sus compañeros, Xhaka hizo un gesto con su pierna izquierda que preocupó a todos en el banco de suplentes. Sin embargo, Xabi Alonso le aseguró al cuerpo médico que todo era parte de la celebración.

Al momento de la rueda de prensa postpartido, la prensa le preguntó al español sobre ese particular momento. "Sabía que Granit había celebrado así antes. La primera vez que me vitoreó así en el entrenamiento me puse nervioso. Hoy ya no fue un momento para entrar en pánico para mí", respondió entre risas.

Luego de este resultado, el Leverkusen le saca 11 puntos de diferencia al segundo lugar que ocupa el Bayern Múnich, con un partido más. En 23 jornadas acumula 19 victorias con cuatro empates, además de 59 goles a favor y solo 16 en contra.

Asimismo, cabe agregar que también se convirtieron en el equipo alemán con más partidos invictos consecutivos (33) en toda la historia, superando al Bayern de Hansi Flick (32) en 2020.