¿Nueva excusa? Xavi Hernández mostró su descontento con La Liga previo a su encuentro ante el Getafe (+Declaraciones)

Tan solo dos días después de su trabajado empate ante el Napoli (1-1) en el Estadio Diego Armando Maradona por el encuentro de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, Xavi Hernández volvió a comparecer ante la prensa este viernes 23 de febrero, puesto que el Fútbol Club Barcelona medirá fuerzas ante el Getafe el próximo sábado 24 de febrero por la jornada 26° de La Liga EA Sports.

El estratega del combinado blaugrana aprovechó para hablar sobre su próximo encuentro, su decisión de dejar los banquillos del Barcelona al final de la presente temporada y del equipo azulón, a quien elogió reconociendo que “no es un equipo defensivo como la gente cree”.

“Necesitamos la estima de la afición. Partido importante ante un equipo muy bien entrenado. Jugadores agresivos, bien entendida: equipo muy competitivo. Y destacaría que no es un equipo defensivo, es valiente. Que siempre se dice de los equipos de Bordalás que son defensivos, pero no me lo parece”, dijo el entrenador del Barcelona.

Xavi y su queja con el calendario

Sin embargo, como es común en las ruedas de prensa de Xavi Hernández, el todavía técnico del FC Barcelona volvió a ser protagonista debido a sus polémicas declaraciones. En este caso, el entrenador fue sobre el ajustado calendario que han tenido desde el comienzo de la actual campaña, el cual, según Xavi, les ha perjudicado de manera directa.

“Sí, me enfada. Pienso como todos. Creo que habría ido mejor jugar domingo o lunes, pero no hay excusas. Hay que ganar. No tiene lógica, pero no es excusa. Claro que tendría más sentido jugar el domingo o el lunes”, aseveró el director técnico español.

De igual manera, el ex seleccionador absoluto de Catar aprovechó para darle ánimos a su equipo en la recta final de la temporada. “Creo que el equipo está listo para competir. Solo dos días y medio para recuperarnos de un partido exigente y espero que Lewandowski nos ayude como siempre. Creo que ha dado un paso adelante y estaremos listos”, finalizó Hernández.