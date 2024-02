Pep Guardiola envió este aviso a toda la Premier League (+Video)

Pep Guardiola ha dominado mucho en la Premier League con su Manchester City, pese a que en esta edición no son los líderes en la tabla. Con todo y eso, siguen muy de cerca a quien hoy comanda el pelotón, el Liverpool, con 60 puntos, cuatro más que los ciudadanos. Sin embargo, la ambición del técnico catalán no baja ni una línea, al tiempo que envió un mensaje a los que puedan pensar que ya se aburrió de ganar.

Justamente, en la misma semana en la que, por ejemplo, el nuevo dueño del Manchester United, Jim Ratcliffe, se deshizo en elogios sobre la figura del entrenador. "Tenemos mucho que aprender de nuestro vecino y del otro vecino. Ellos son el enemigo al final del día. No hay nada que me gustaría más que derribarlos a ambos de su posición. Les tengo mucho respeto, pero siguen siendo el enemigo", dijo Ratcliffe.

No obstante, el estratega no se dejó omnubilar por los elogios y advirió que mientras siga al frente del City seguirá puntuando en todo lo que compitan: "Estoy seguro que con Ratcliffe y otras personas el United dará un paso adelante. Pero es normal, no es solo el United, todos los equipos quieren estar en la cima. Mientras yo esté aquí, nosotros intentaremos estar ahí".

"Lo que yo quiero es que el City, mi equipo, esté ahí arriba. El resto no me importa. Creo que el United estará arriba, por historia, por tradición y por muchas cosas. No sé por qué no ha sido así hasta ahora. Es problema suyo, no nuestro", siguió apuntando el DT.

Mensaje al United

Las palabras de Ratcliffe causaron eco en muchos, pero Guardiola quiso reflexionar sobre lo que más conviene al equipo hoy dirigido por Erik Ten Hag: "Es la verdad. Cuanto antes lo admitan, estarán más cerca de nosotros".

Posteriormente agregó: "Si quieren negar la realidad, entonces ese es su problema. Son competitivos. Cuando éramos nosotros los que estábamos abajo les mirábamos y les admirábamos, queríamos aprender de ellos. El City, por aquel entonces, quería estar en esa posición y ahora lo estamos. Por esos comentarios creo que el United volverá a estar en la cima".

De cualquier forma, los dirigidos por Pep tienen que medirse en la próxima fecha de la Premier, este sábado 24 de febrero, contra el Bournemouth, para así continuar la lucha por recuperar algo a lo que han estado acostumbrados en los últimos años: el liderato.