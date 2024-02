Guardiola desvela sus planes: Su futuro está lejos de la Premier League

El mejor director técnico en años recientes vuelve a dejar pistas de lo que puede venir para él en el futuro. Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, sabe que en la actualidad es muy difícil mantenerse muchos años en el mismo lugar, por eso habla claro sobre lo que piensa de sus próximas posibilidades para seguir haciendo historia; Así lo confesó a ESPN Brasil.

Guardiola es ahora mismo el único entrenador de la historia en conseguir dos tripletes con dos equipos diferentes, además de registrar un excelso historial en la Premier League, pues de los seis años que el catalán tiene dirigiendo en Inglaterra, solo ha perdido dos ligas (4 campeonatos).

"No sé cuándo, dentro de 5, 10 ó 15 años, pero me gustaría disputar un Mundial como entrenador". El estratega, en forma de broma, también agregó que para lograrlo necesita que se interesen en él: "No sé quién me quiere (risas). Para trabajar en una selección, te quieren, como los clubes", apuntó el de Sampedor.

El ex entrenador del Barcelona y Bayern Múnich es consciente de lo difícil que es comenzar la carrera como entrenador y lo complicado que es lidiar con las criticas. "Cuando llegué al Barcelona El 86% no me quería. Decía: 'Perfecto'. Es mejor llegar así que 'ah, todo perfecto'. Convencer a uno, al otro. Prefiero que la gente dude. Necesito que no creas, me da una energía increíble. Demostrémoslo", agregó.

Pep reconoce que sabe que los rivales quieren destronarlo y es el objetivo a vencer una vez que alcanzas la cima: "Cuando llegas y estás allí, todos quieren sacarte de la cima. Si me ves después del Barcelona, te quieren quitar el crédito de por qué lo hiciste".