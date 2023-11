¡De no creer! El PSG dejaría libre a Kylian Mbappé al final de temporada (+Detalles)

Un nuevo capítulo en la historia de Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain se ha comenzado a escribir, luego de que este jueves 16 de noviembre el club de la capital francesa haya descartado ofrecerle una oferta de renovación al internacional francés.

Según el reconocido rotativo español “Diarios AS”, a día de hoy el PSG no se plantea ofrecerle una nueva oferta de renovación a su pupilo, puesto que los dirigentes del club adoptaron la postura de que es imposible ofrecerle un mejor contrato al artillero galo. Sin embargo, el Paris Saint-Germain se mantendrá a la espera de que Kylian active la cláusula de su actual contrato, la cual prolongaría su estadía en el club hasta el 2025.

A pesar de todo, el conjunto de la capital francesa sigue deseando que el prodigio de Bondy continúe en la entidad en un futuro a corto plazo. Para ello, según indican fuentes cercanas al PSG, los parisinos utilizarán argumentos meramente deportivos para tratar de convencer al atacante de quedarse en el club.

Según lo informado por “AS”, Mbappé siempre sintió molestias con la gerencia del club por su deseo de jugar en la misma posición que el ex jugador del PSG Neymar Jr., pero el brasileño siempre tuvo un papel más protagónico debido a un tema económico y de marketing. No obstante, ahora que Neymar no sigue en el equipo, los líderes le prometieron ser la estrella del club en todos los sentidos, y que se marcharía a “un lugar en el que tendrás el mismo problema con Vinicius”.

¿Llegada inminente al Real Madrid?

El conjunto blanco vive mantiene la postura presentada en las previas ventanas de transferencia, la cual ha sido de tranquilidad y paciencia con respecto a los movimientos del jugador. Como es costumbre, el Real Madrid respetará las regulaciones de la FIFA y no tomará medidas hasta el próximo 1 de enero, fecha en la que Mbappé puede negociar con cualquier club en el Mundo sin necesidad de intervenir con el club parisino.

De esta manera, el conjunto presidido por Florentino Pérez se encuentra en una posición ventajosa sobre el resto, puesto que no va a tener que lidiar con un club estado, sino que directamente contactará con el jugador para intentar persuadirlo con un proyecto deportivo y, de este modo, hacerse con sus servicios para la próxima temporada 2024/25.

El combinado de la capital española ha estado muy cerca de fichar a Kylian Mbappé en par de ocasiones, pero en ambas el internacional francés ha decidido quedarse en el club que lo ha visto crecer por varias temporadas más.

Presente de Mbappé

El francés cuenta con un gran registro de cara a gol en lo que va de la primera mitad de la temporada. Mbappé ha disputado 15 partidos en todas las competiciones, en los que ha anotado 15 goles y ha repartido una asistencia, números que lo colocan como uno de los mejores delanteros de la temporada.