¡Contundente! Nuevo comunicado de Jenni Hermoso sobre el caso con Luis Rubiales (+Declaraciones)

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), aclaró públicamente en la asamblea extraordinaria de este viernes, convocada por la Federación Española, que no iba a dimitir de su posición tras lo ocurrido con Jenni Hermoso en la ceremonia de premiación de la Copa del Mundo Femenina 2023, en la que la selección española se coronó campeona del Mundo por primera vez.

El mundo del fútbol estaba expectante a una posible respuesta de la jugadora involucrada en el desafortunado escenario. De este modo, Jenni Hermoso, en conjunto con todas sus compañeras de la selección española, emitió un comunicado en “Futpro” negando las palabras del presidente de la Federación sobre el consentimiento del beso.

“Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, explica Jenni Hermoso.

Asimismo, horas después, la delantera del Pachuca Femenino ha colgado un comunicado en sus redes sociales, detallando a más en profundidad la situación por la que tuvo que pasar días después de la conquista en tierras oceánicas.

Hermoso indica que en ningún momento existió la conversación que Luis Rubiales explicó esta mañana. De la misma manera, la jugadora menciona que se sintió “vulnerable y víctima de una agresión” por un acto “impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento”.

La campeona del mundo comenta que sufrió una continua presión por diversos dirigentes de la RFEF, que le pidieron en reiteradas ocasiones que realizara unas declaraciones conjuntas con el presidente de la Federación, y así poder justificar los actos que tuvo.

Jenni Hermoso culminó su testimonio indicando que no volverá a la selección nacional hasta que continúen los actuales dirigentes al cargo. “Cero tolerancia con estos comportamientos”.