Estas fueron las palabras de Jenni Hermoso tras el testimonio de Luis Rubiales (+Declaraciones)

Jennifer Hermoso salió en defensa propia tras las palabras del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, sobre los actos cometidos en la imposición de medallas del pasado 20 de agosto en la Copa del Mundo Femenina de Australia – Nueva Zelanda 2023.

La jugadora española, que actualmente milita en el Pachuca Femenino, ha emitido un comunicado en “Futpro” con el resto de las jugadoras que forman parte de la selección española, en el que niega rotundamente que el beso que le propinó Rubiales en la ceremonia de premiación fuese consentido. “Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, explica Jenni Hermoso.

Las jugadoras de la selección española femenina emiten este comunicado luego de que el presidente de la Federación Española convocara una asamblea extraordinaria a nombre de la Federación. Asimismo, Rubiales afirmó en su ponencia que no iba a dimitir de su cargo, puesto que el “piquito” entre él y Jenni Hermoso fue consentido y con previa autorización.

A su vez, todas las jugadoras firmantes del comunicado piden la inmediata destitución de los dirigentes actuales de la Federación, puesto que no volverán a una convocatoria de la selección si no ven cambios “reales”. “Queremos acabar este comunicado, pidiendo cambios reales, tanto deportivos como estructurales, que ayuden a la Selección Absoluta a seguir creciendo, para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores. Nos llena de tristeza que un hecho tan inaceptable esté logrando empañar el mayor éxito deportivo del fútbol femenino español”.

Las jugadoras firmantes son: Jennifer Hermoso; Alèxia Putellas; Misa Rodríguez; Irene Paredes; Ona Batlle; Mariona Caldentey; Teresa Abelleira; María Pérez; Cata Coll; Aitana Bonmati; Laia Codina; Claudia Zornoza; Oihane Hernández; Rocío Gálvez; Irene Guerrero; Alba Redondo; Athenea del Castillo; Eva Navarro; Enith Salón; Ivana Andrés; ; Patricia Guijarro; Lola Gallardo; Nerea Eizagirre; Ainhoa Moraza; Maria León "Mapi"; Sandra Paños; Claudia Pina; Amaiur Sarriegi; Leila Ouahabi; Laia Aleixandri; Lucia García; Andrea Pereira; Vero Boquete; Ainhoa Tirapu; Sandra Vilanova; Ana Romero "Willy"; Silvia Meseguer; Nagore Calderón; Carmen Arce "Kubalita"; Priscila Borja; Natalia Pablos; Susana Guerrero; Larraitz Lucas; Isabel Benito; Amanda Sampedro; Isabel Fuentes; Elisabet Sánchez; Mari Paz Azagra; Vanesa Gimbert; Virginia Torrecilla; Leire Landa; Elisabet Ibarra; y Marta Torrejón.