Conozca al jugador que no volverá a vestir la camiseta española hasta que Rubiales no dimita

El revuelo del 'Caso Rubiales' ha penetrado en atmósferas del fútbol que no nos podríamos ni imaginar. Las declaraciones del presidente de la RFEF en la Asamblea Extraordinaria General para defenderse del escándalo por la celebración del Mundial Femenino no han dejado indiferente a nadie; “No voy a dimitir”, fueron las palabras expresadas por el mandatario y las reacciones no han tardado en hacerse sentir.

Uno de los primeros jugadores en pronunciarse sobre las declaraciones y la no dimisión del presidente de la RFEF en la Asamblea Extraordinaria General expresaba lo siguiente:

“No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero no volveré a vestir la camiseta hasta que las cosas cambien y estos actos no queden impunes”. Fueron las palabras emitidas por el delantero del Real Betis, Borja Iglesias. El gallego del Betis ha sido muy contundente. Renuncia a vincularse con la Selección española de fútbol hasta ver un cambio real en el máximo organismo de fútbol español.

Iglesias no ha guardado silencio sobre las declaraciones del presidente de la RFEF, fue contundente con su opinión. No se siente representado con el acto cometido en la celebración del Mundial Femenino en Sídney, ni con las declaraciones del presidente de la RFEF.

Iglesias se pronunció en redes sociales con el siguiente mensaje:

El delantero debutó en septiembre de 2022 con La Roja y participó en los encuentros ante Suiza y Portugal por la Liga de Naciones de la UEFA. Resta por ver si algún compañero se suma a su decisión en apoyo con las Campeonas del Mundo Femenino.