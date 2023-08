Este es el contundente mensaje de Luis Rubiales a su posible renuncia

La selección de España femenina se consagraron campeonas del mundo, gracias a su victoria de un gol por cero ante la selección de Inglaterra, en el Estadio Accor Stadium en Australia, cerrando uno de los campeonatos más importantes del presente año. Sin embargo, una de las figuras directivas más representativas de este equipo cambió todas las circunstancias tras una acción en las celebraciones.

El presidente de la Real Federación Española, Luis Rubiales, es uno de los temas más mencionados y criticados de los últimos días, tras darle un beso no autorizado en la entrega de medallas a la futbolista Jennifer Hermoso, siendo una situación que se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Con el pasar de los días, varias entidades deportivas han rechazado este tipo de actos hacia las futbolistas en general, generando diversas investigaciones por parte de la Federación, FIFA y entes legales, quienes tienen el objetivo de llegar a una decisión junta a este asunto.

De igual forma, en la asamblea extraordinaria convocada por la RFEF, dejó en claro que no se siente cómodo con sus acciones, pero que están buscando la forma de perjudicar mucho más y que no piensa renunciar a sus labores. “No voy a Dimitir. No voy a Dimitir. No voy a Dimitir. No voy a Dimitir. No voy a Dimitir” Expresó en su ponencia.

Sin duda alguna, esta será una de las polémicas más grandes e importantes dentro del fútbol profesional tanto femenino como masculino, ya que se efectuó en uno de los eventos deportivos más importantes.