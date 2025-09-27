Gol de Kylian Mbappe para el 1-1 momentáneo en el derbi de Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Kylian Mbappé anotó el primer gol del partido para el Real Madrid en un trabado duelo contra el Atlético de Madrid. Los de Xabi Alonso llegaron al empate 10 minutos después del gol inicial de Le Normand. El juego está empatado a menos de 20 minutos para el final de la primera parte.

Mbappé definió de manera perfecta, tas un pase al hueco filtrado por Arda Guller que se ha convertido en el motor del Real Madrid. El juego comenzó bastante trabado, pero con un claro dominio de la pelota por parte del Atlético de Madrid. Sin embargo, en un momento de despiste, Guller asistió a Kylian para el empate.

Encuentro empatado con momentos para ambos equipos. Atlético aguanta con la pelota e intenta aprovechar los espacios, mientras el Madrid quiere salir a la contra aprovechando la velocidad de sus atacantes y a la creatividad de Jude Bellingham en un juego bastante discreto.