EN VIVO - Actualizado hace 0 minutos

Supercopa Endesa 2025: Sigue las semifinales EN VIVO

Por

Meridiano

Sabado, 27 de septiembre de 2025 a las 11:52 am

Sigue la cobertura de la Supercopa Endesa 2025 a través de Meridiano.net y en vivo con imágenes solo para Venezuela por Meridiano TV

Por

Meridiano

Sabado, 27 de septiembre de 2025 a las 11:52 am
Suscríbete a nuestros canales
Por Iván Holguín
12:00 | 27/09/2025

Supercopa Endesa: Dónde ver y horarios del duelo entre Unicaja Baloncesto y Valencia Basket

Ambos conjuntos llegan a la Supercopa luego de una excelente zafra 2024-2025 

Valencia basket vs Unicaja Baloncesto / Archivo

La Supercopa Endesa arranca con un vibrante choque de semifinales: Unicaja Baloncesto vs. Valencia Basket. Este emocionante encuentro, que da inicio a la temporada del baloncesto español, es un evento que ningún aficionado querrá perderse.

Leer la nota completa
Por Enrique Daniel Cáceres Cobaleda
12:00 | 27/09/2025

Supercopa Endesa: ¿Cuándo juega el Real Madrid? (En Vivo por Meridiano TV y Meridiano.net)

El equipo blanco tras finalizar campeón en la última campaña, buscará empezar con buen pie la temporada 2025-2026

Foto: Cortesía

La temporada 2025-2026 del baloncesto español dará inicio con la Supercopa Endesa, misma que será el próximo fin de semana. El Real Madrid, vigente campeón en ACB, buscará empezar un nuevo curso con el píe derecho y por supuesto, un campeonato, algo de lo que no tienen acostumbrados.

Leer la nota completa

MOMENTOS CLAVE

Hace 3 min

Supercopa Endesa: Dónde ver y horarios del duelo entre Unicaja Baloncesto y Valencia Basket
Hace 3 min

Supercopa Endesa: ¿Cuándo juega el Real Madrid? (En Vivo por Meridiano TV y Meridiano.net)

Tag de notas

MOMENTOS CLAVE

Hace 3 min

Supercopa Endesa: Dónde ver y horarios del duelo entre Unicaja Baloncesto y Valencia Basket
Hace 3 min

Supercopa Endesa: ¿Cuándo juega el Real Madrid? (En Vivo por Meridiano TV y Meridiano.net)

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Kylian Mbappé Hipismo Premier League Albert Pujols
Sabado 27 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Supercopa Endesa