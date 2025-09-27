Supercopa Endesa 2025: Sigue las semifinales EN VIVO

Supercopa Endesa: Dónde ver y horarios del duelo entre Unicaja Baloncesto y Valencia Basket
Ambos conjuntos llegan a la Supercopa luego de una excelente zafra 2024-2025
La Supercopa Endesa arranca con un vibrante choque de semifinales: Unicaja Baloncesto vs. Valencia Basket. Este emocionante encuentro, que da inicio a la temporada del baloncesto español, es un evento que ningún aficionado querrá perderse.
Supercopa Endesa: ¿Cuándo juega el Real Madrid? (En Vivo por Meridiano TV y Meridiano.net)
El equipo blanco tras finalizar campeón en la última campaña, buscará empezar con buen pie la temporada 2025-2026
La temporada 2025-2026 del baloncesto español dará inicio con la Supercopa Endesa, misma que será el próximo fin de semana. El Real Madrid, vigente campeón en ACB, buscará empezar un nuevo curso con el píe derecho y por supuesto, un campeonato, algo de lo que no tienen acostumbrados.