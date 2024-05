¡Revolución total! Estos son los nueve jugadores que se irían del Barcelona al final de la presente temporada (+Video)

La presente temporada 2023/2024 del fútbol europeo está llegando a su fin. La mayoría de los equipos de las cinco grandes ligas europeas se encuentran alistando los últimos detalles para disputar las últimas jornadas de cada una de las respectivas competiciones ligueras del viejo continente.

Uno de esos equipos es el Fútbol Club Barcelona. El elenco dirigido por Xavi Hernández ya se encuentra colocando todos sus esfuerzos en la venidera campaña de La Liga EA Sports, con el objetivo de dejar en el olvido la presente campaña en la que se fueron con las manos vacías en cuanto a títulos colectivos se refiere.

"La situación es muy difícil, pero se intentará competir con el Madrid"

Este miércoles 15 de mayo, el director técnico de la entidad catalana, Xavi Hernández, compareció ante los medios de comunicación en la rutinaria rueda de prensa previo al duelo del próximo jueves. De esta manera, el estratega español fue cuestionado sobre el presente del Barça y sobre el futuro de club en la venidera temporada 2024/2025.

"Vamos a intentar competir con el Madrid y con los rivales europeos, pero está claro que la situación es muy difícil por el tema económico en el tema de los fichajes. Se debe hablar claro y las cosas están así", indicó Hernández. "No estamos en una situación económica buena y hay que ser claro. Yo lo he entendido como jugador y tenemos claro que no nos rendimos, pero no podemos competir con las mismas armas”, finalizó.

Cambios inminentes en la plantilla del FC Barcelona

En este sentido, José Álvarez, uno de los periodistas de “El Chiringuito”, explicó en la última emisión del famoso programa español que el Barça se encuentra en un momento de “revolución”, puesto que va a haber un cambio radical en la plantilla del club para la venidera temporada.

El periodista español indicó una lista de nueve jugadores azulgranas que podrían abandonar el banquillo de la entidad al final de la presente campaña; así como también de otros seis jugadores que podrían llegar a las filas del Barcelona.

Posibles ventas

Jules Koundé (50 millones de euros)

Ronald Araújo (70 millones de euros)

Oriol Romeu (3 millones de euros)

Frenkie De Jong (70 millones de euros)

Raphinha (50 millones de euros)

Vitor Roque (40 millones de euros)

Robert Lewandowski (15 millones de euros)

Joao Felix y Joao Cancelo

Posibles llegadas