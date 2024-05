¿Merecido? Este jugador del Barcelona sería el próximo ganador al Balón de Oro (+detalles)

Robert Lewandowski es actualmente jugador del FC Barcelona, pero hace cuatro años, y en medio de la pandemia por el Covid-19, era la principal estrella del Bayern Múnich y considerado como el mejor jugador del mundo, tras ganarlo todo en 2020 con los bávaros.

Sin embargo, la descomunal presentación en los campos de fútbol no tuvo final feliz, ya que no recibió quizás el único premio que le faltó ganar ese año: el Balón de Oro. La razón de que no recibiera el galardón, que reconoce al mejor futbolista del planeta, fue que la entrega de 2020 fue cancelado por la pandemia que paralizó el mundo.

Cuatro años más tarde, la 'France Football' tiene intenciones de entregarle el premio al atacante polaco, que alguna vez le fue esquivo. De conformarse la decisión de la prestigiosa revista, se haría justicia a una increíble campaña de la actual figura del Barcelona, que anotó 55 goles en 47 partidos, en aquel entonces.

Entre 2020 y 2021, Lewandowski era uno de los artilleros más letales del balompié mundial y uno de los grandes aspirantes a quedarse con los máximos premios individuales durantas esas campañas. Tras cancelarse la edición de 2020, todo parecía que lo ganaría en 2021, pero quedó segundo en las votaciones y el reconocimiento fue entregado a Lionel Messi, entrega que fue polémica y está bajo investigación en Francia.

"Por supuesto que me hubiera gustado recibir el Balón de Oro algún día. No es que esté enfadado o triste porque aún no tengo este trofeo, pero mi sensación es que hubiera podido ganarlo en cualquiera de los dos años", declaró el polaco hace poco en una entrevista.

Cabe destacar que, el 2020 fue la única vez que no fue entregado el premio desde su primera edición en 1954. El posible galardón al delantero podría significar una restitución histórica para completar el palmarés entre los ganadores por la 'France Football'.