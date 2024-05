¡Respaldo dividido! Xavi Hernández recibió aplausos y silbidos en la victoria de su Barcelona (+Video)

El FC Barcelona cumplió este lunes, 13 de mayo, en su duelo contra la Real Sociedad. Los azulgranas se llevaron la victoria (2-0) en su casa temporal, el Estadio Olímpico de Montjuic. Uno que fue epicentro de un curioso momento sobre la figura del técnico Xavi Hernández.

El incidente en cuestión se produjo mientras ambos equipos se medían en el campo. El medio 'Más que Pelotas' fue el encargado de dar a conocer las imágenes de la situación particular. Ese que se dio en las gradas del recinto de Barcelona que recibió a 35.829 espectadores.

Lo cierto es que en la secuencia se pudo observar la división de opiniones en la afición azulgranas. Unos coreaban el nombre de Xavi, mientras otros respondían con silbidos a los cánticos a favor del estratega.

¿Qué dijo Xavi Hernández sobre los pitos?

Es un histórico del Barcelona. Se ganó ese sitial en el campo como jugador. Ahora, como técnico, también suma en esa dirección, con una liga y Supercopa en su palmarés. Sin embargo, al DT le dejaron la pregunta en rueda de prensa sobre los pitos.

Aunque la interrogante se la plantearon más por el lado de Joan Laporta, el presidente del Barca. Uno que sí recibió las señales más negativas de una parte de la hinchada blaugrana. Sobre esto, Xavi habló y se limitó a no darle más fuego a lo ocurrido.

"No lo había oído. No nos podemos quejar. No es una buena temporada, es mala. El público es libre pero está al lado del equipo y esperamos que esté al lado del entrenador y del presidente", dijo.

Con todo y eso, se sintió satisfecho por el resultado, que les devolvió la segunda plaza del torneo. "Me han gustado muchas cosas. Hemos estado agresivos en la presión alta. Creo que defensivamente, hemos estado bien. Pero tenemos que picar más en el espacio. En líneas generales, hemos estado bien. Estoy satisfecho, más allá del resultado, que era vital". expresó.

La victoria para el Barcelona de Xavi Hernández era clave. Sobre todo, para recuperar la plaza que da acceso a la Supercopa de España. Pero también para depurar los comentarios que dejó la derrota contra Girona (4-2) en la fecha pasada.