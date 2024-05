Xavi Hernández da señales del Barcelona que quiere armar para la siguiente temporada

El mercado de fichajes aún ni comienza. Pero da igual, porque los clubes ya están pensando en sus movimientos de cara a ventana de fichajes. El FC Barcelona no es la excepción en este apartado y el propio DT, Xavi Hernández, ya da señales en esa dirección.

El entrenador culé asistió este domingo, 12 de mayo, a la rueda de prensa previo al duelo de este lunes con la Real Sociedad. Como era de esperarse, algún periodista iba a preguntarle sobre los refuerzos de la siguiente campaña.

En esa dirección, el estratega catalán no dijo nombres. Eso sí, apuntó a parte de la idea que tienen en mente en las oficinas del club. Una que dejó clara la intención de realizar algunas incorporaciones de cara al próximo curso del equipo.

¿Qué dijo Xavi Hernández sobre los fichajes?

Al entrenador le dejaron varias preguntas sobre la mesa. Algunas del partido ante la Real, sobre táctica, sobre su plantilla, pero -sin duda- quedó a la expectativa sus palabras sobre fichajes. Allí Xavi dejó entrever la hoja que está trazando con la directiva de la entidad.

"Uno de los objetivos de la planificación del año que viene es tener todas las posiciones dobladas.Esto para que todos los jugadores tengan competencia, es muy importante", dijo el DT. Lo que viene a confirmar que los azulgranas irán al mercado a reforzarse.

Desde hace semanas, en la prensa española, se vienen anunciando el plan de los culés. Uno que estaría encarrilado en sumar a un pivote defensivo de jerarquía, posición que generó varios contratiempos al técnico esta campaña.

"Como staff hemos hecho autocrítica. Jugar sin un pivote defensivo nos ha pasado factura. Hemos de recuperar el equilibrio. El año pasado estuvimos bien. Nos ha pesado mucho la falta de equlibrio. No he y no hemos estado a la altura", aseveró.

Ahora bien, comunicadores muy cercanos al club como Toni Juanmartí han apuntado cómo el Barca podrá fichar. Que no es de otra forma que llegando a la norma de 1:1 en el 'Fair Play Financiero'. Con eso resuelto, el Barcelona baraja nombres para Xavi Hernández como Joshua Kimmich, Nico Williams, Xavi Simons, Bernardo Silva, entre otros.