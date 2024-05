¡No se guardó nada! Xavi Hernández reconoce los problemas que sufre el Barcelona (+Video)

Este miércoles 15 de mayo, el director técnico de la entidad catalana, Xavi Hernández, compareció ante los medios de comunicación en la rutinaria rueda de prensa previo al duelo del próximo jueves. De esta manera, el estratega español fue cuestionado sobre el presente del Barça y sobre el futuro de club en la venidera temporada 2024/2025.

En este sentido, el Fútbol Club Barcelona medirá fuerzas ante el Almería el próximo jueves 16 de mayo en el marco de la 36° jornada de La Liga EA Sports. De esta manera, el combinado azulgrana entrará en la recta final de una campaña para el olvido, puesto que los hombres de Xavi Hernández se fueron con las manos vacías en cuanto a títulos colectivos se refiere.

Asimismo, el director técnico del combinado catalán aprovechó su tiempo con los medios de comunicación para enviar un mensaje a todos los aficionados culés para la próxima temporada, en la que intentará competir con el Real Madrid solventando todos los problemas de la actual campaña del fútbol europeo.

¿Cuáles fueron los problemas del Barcelona?

"Vamos a intentar competir con el Madrid y con los rivales europeos, pero está claro que la situación es muy difícil por el tema económico en el tema de los fichajes. Se debe hablar claro y las cosas están así", indicó Hernández. "No estamos en una situación económica buena y hay que ser claro. Yo lo he entendido como jugador y tenemos claro que no nos rendimos, pero no podemos competir con las mismas armas”, finalizó.

De esta manera, Xavi sostuvo que la plantilla actual es uno de los problemas que se debe mejorar para la próxima temporada, puesto que no se ve compitiendo por títulos con ella. "No, el objetivo es cambiar y mejorar. Las cosas que no se han hecho bien, se tienen que cambiar", indicó.

Sin embargo, el estratega español no especificó cuáles son los objetivos del Barça sin antes saber con quien puede contar. "Lo explicaremos cuando tengamos la foto de la plantilla y los objetivos, primero toca planificar y ver cómo nos podemos reforzar, pero ahora toca el objetivo de mañana, el objetivo de mínimos, que es quedar segundos, por prestigio, tema económico y por jugar otro título como es la Supercopa", detalló.