¿Podrá el Barcelona competir contra el Real Madrid? Xavi envía fuerte mensaje a la afición culé (+Video)

La presente temporada 2023/2024 del fútbol europeo está llegando a su fin. La mayoría de los equipos de las cinco grandes ligas europeas se encuentran alistando los últimos detalles para disputar las últimas jornadas de cada una de las respectivas competiciones ligueras del viejo continente.

Uno de esos equipos es el Fútbol Club Barcelona, quien medirá fuerzas ante el Almería el próximo jueves 16 de mayo en el marco de la 36° jornada de La Liga EA Sports. De esta manera, el combinado azulgrana entrará en la recta final de una campaña para le olvido, puesto que los hombres de Xavi Hernández se fueron con las manos vacías en cuanto a títulos colectivos se refiere.

Este miércoles 15 de mayo, el director técnico de la entidad catalana, Xavi Hernández, compareció ante los medios de comunicación en la rutinaria rueda de prensa previo al duelo del próximo jueves. De esta manera, el estratega español fue cuestionado sobre el presente del Barça y sobre el futuro de club en la venidera temporada 2024/2025.

"La situación es muy difícil, pero se intentará competir con el Madrid"

En este sentido, Xavi aprovechó su tiempo para enviar un mensaje de realismo a toda la afición culé en todo el mundo, destacando la dificultad que tiene el club para fichar mientras que el Real Madrid estaría muy cerca de hacerse con los servicios de Kylian Mbappé para la venidera temporada de la máxima división del fútbol español.

"Vamos a intentar competir con el Madrid y con los rivales europeos, pero está claro que la situación es muy difícil por el tema económico en el tema de los fichajes. Se debe hablar claro y las cosas están así", indicó Hernández. "No estamos en una situación económica buena y hay que ser claro. Yo lo he entendido como jugador y tenemos claro que no nos rendimos, pero no podemos competir con las mismas armas”, finalizó.

Sin embargo, Xavi no se marchó de la sala de prensa sin antes enviar un claro mensaje de motivación a la hinchada del Barcelona. "El año pasado competimos bien con nuestras armas y este año se nos ha escapado por muy poco, por detalles. Hay jugadores que están en crecimiento y seguro que nos van a dar mucho. Ese es el camino y el intentar mejorar a base de fichajes".