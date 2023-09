Mire lo que dijo Xavi Hernández sobre su renovación (+Video)

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha confirmado este viernes que su renovación al frente del equipo blaugrana se anunciará "en unos días".

En la previa del partido contra el Real Betis en LaLiga EA Sports, Xavi ha expresado su satisfacción por la marcha del equipo y su deseo de seguir en el banquillo. "Estoy muy ilusionado con el proyecto que tenemos y estoy seguro de que podemos conseguir grandes cosas", ha dicho.

Xavi Hernández ha explicado que su renovación por el FC Barcelona se ha basado en el rendimiento. El técnico catalán ha asegurado que no quería firmar un contrato largo si no tenía la seguridad de que el equipo iba a tener éxito.

"Lo he hablado con el presidente, con Deco... Para mí es importante el rendimiento. Si no hay objetivos claros a final de temporada, no vale la pena hacer un contrato largo", comentó Xavi.

El técnico catalán ha asegurado que no se sentiría cómodo con no haber rendido y tener varios años de contrato. "Esto aquí va de rendimiento y de títulos", aseguró. Asume que el entrenador del Barça tiene mucha exigencia y asegura que nunca será un problema para el club. Por ello, "cuando veamos que mi continuidad no es la correcta, daré un paso al lado".

Xavi llegó al FC Barcelona en noviembre de 2021 y desde entonces ha logrado clasificar al equipo para la Champions League, ganar la Copa del Rey, la Supercopa de España y la última edición de LaLiga. El técnico catalán tiene contrato hasta junio de 2024, pero su renovación se había retrasado por las negociaciones entre el club y su agente, Pini Zahavi. El de Tarrasa extendería su vínculo con el conjunto culé hasta finales de 2025 según ha informado la dirección deportiva del club.

El anuncio de la próxima renovación de Xavi Hernández es una buena noticia para el FC Barcelona. El técnico catalán ha logrado devolver al equipo a la senda del éxito y su continuidad es clave para el futuro del club.

La renovación de Xavi Hernández también es una muestra de la apuesta del club por el proyecto deportivo. El equipo blaugrana está en plena reconstrucción y la continuidad del técnico catalán es fundamental para que el proyecto tenga éxito.

¿Qué retos tiene Xavi Hernández?

Con la renovación de Xavi Hernández, el FC Barcelona se asegura la continuidad de un entrenador que ha demostrado su valía. Sin embargo, el técnico catalán tiene todavía muchos retos por delante.

El primer reto de Xavi Hernández es consolidar al FC Barcelona como un equipo ganador. El equipo blaugrana ha logrado buenos resultados en los últimos meses, pero todavía no ha logrado alcanzar el nivel de los mejores equipos del mundo.

El segundo reto de Xavi Hernández es mejorar la plantilla del FC Barcelona. El equipo necesita reforzarse en algunas posiciones para poder competir al más alto nivel.

El tercer reto de Xavi Hernández es ganar la Champions League. El FC Barcelona no gana la Champions League desde 2015 y el técnico catalán tiene la ambición de devolver el título al club