En Alemania anunciaron que Deco llamó a este DT para sustituir a Xavi en el Barcelona

Xavi Hernández no seguirá en el FC Barcelona para la próxima temporada. Lo anunció a viva voz en rueda de prensa, después de la derrota de los azulgranas contra el Villarreal el pasado 27 de enero. Aunque aún resta mucho camino de esta campaña y nadie puede afirmar que el catalán pueda desistir de su decisión, en el alto mando ya estarían en la labor de encontrarle un sustituto de peso.

En ese panorama, desde Alemania, el diario Bild, especificamente el periodista Christian Falk, informó de una supuesta llamada del director deportivo culé, Deco, ordenada por el presidente del club, Joan Laporta, a uno de los entrenadores que, según la prensa, está muy bien posicionado para hacerse con el cargo en el banquillo blaugrana. Se trata de Hansi Flick, aquel flamante estratega que dibujó un sextete dirigiendo al Bayern Múnich en la 2019-2020.

Esta llamada, siempre según lo publicado por Bild, habría sido para trasladarle al alemán el interés que tiene en su nombre el alto mando del Barcelona, como una de las mejores opciones para afrontar un venidero proyecto en Can Barca, si Hernández no continua al frente del equipo.

Sin embargo, Mundo Deportivo -desde España- destacó que dentro de sus fuentes no les consta que este acercamiento se haya producido y, por el contrario, se hicieron eco de las declaraciones de Deco, quien expresó que no están pensando aún en algún nombre particular.

"Es muy pronto, estamos asimilando todavía lo del míster, todos queremos mucho a Xavi y por eso se le renovó hasta 2025, como es público. Él ha dicho sus razones y ahora, tras una semana agitada, importa el partido, ya pensaremos en eso más adelante. Tenemos que sumar puntos tras lo de Villarreal, un día en el que no jugamos bien y tampoco tuvimos suerte al final", dijo el directivo.