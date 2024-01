¿Qué le dijo? Carlo Ancelotti le dio un consejo a Xavi Hernández sobre su salida del Barcelona (+Video)

Este miércoles 31 de enero el director técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, compareció ante los medios en una rueda de prensa previa al encuentro ante el Getafe del próximo jueves 1 de febrero. Dicho encuentro es el correspondiente a la vigésima (20°) jornada de La Liga EA Sports, la cual el combinado merengue no la pudo disputar por decir presente en la Supercopa de España.

“Carletto” fue cuestionado, entre otras muchas situaciones sobre el encuentro, sobre la decisión de Xavi Hernández de abandonar los banquillos del Fútbol Club Barcelona al final de la presente temporada, luego de que el combinado blaugrana cayera derrotado 5-3 por el Villarreal en el Estadio Olímpico de Montjuïc.

Según comentó el director técnico español, una de las principales razones por la que decidió dejar su actual cargo en los bancos del Barcelona, fue la presión constante que sentía de parte de los fanáticos y la directiva. “Les ha pasado a todos los entrenadores, tenemos que reflexionar, tenemos un problema en cuanto a la exigencia de este cargo. No se disfruta, no es calidad de vida, no se disfruta realmente. Parece que te juegas la vida en cada momento”, argumentó.

Palabras de Carlo Ancelotti

Ante estas palabras de Xavi, el estratega italiano respondió inicialmente: "Lo entiendo"; sin embargo, el director técnico más ganador de la UEFA Champions League amplió un poco más su respuesta, indicando cuál fue el momento que sintió más presión en su carrera y como pudo lidiar con ella de la mejor manera posible.

"A nivel personal, dónde he sentido más presión ha sido al principio de mi carrera en la Segunda División en Italia. Ahí me costaba mucho manejar el estrés, tanto que a mi asistente le decía en el 96 que no iba a llegar hasta el 2000. Pero poco a poco te acostumbras a la presión y empiezas a pensar que es la gasolina para hacer mejor tu trabajo", explicó Ancelotti.

De igual manera, Carletto no quiso comentar sobre la decisión de Xavi de abandonar el FC Barcelona en junio, la cual respeta y entiende. "Respeto mucho a todos los entrenadores, tenemos un trabajo fantástico y con presión", comentó.