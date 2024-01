¿Es posible? El destino de Xavi Hernández apunta al fútbol de Concacaf

Xavi Hernández está en boca de todos, sus últimas declaraciones luego de la derrota 3-5 del FC Barcelona contra el Villarreal el entrenador español quedó totalmente hundido y señaló que dejará al equipo a final de temporada. Con eso en mente, el ex jugador tendría una oportunidad para dirigir en la Concacaf, algo que sería bien recibido por la región y aumentaría el prestigio de las competiciones.

Xavi Hernández tendría una oportunidad de dirigir al Inter Miami de la MLS según el periodista Javier Miguel del programa el Chiringuito, club donde se juntaría nuevamente con Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez. De hecho, sería una buena opción para trabajar sin presión y continuar creciendo en su carrera como entrenador.

Xavi Hernández no las tuvo fácil en el Barcelona, desde el comienzo la exigencia fue máxima y el equipo no estaba apto para competir en todos los frentes como se hacía creer, la realidad terminó frente a los ojos del ex jugador de la Selección de España y se terminó de hundir tras una serie de malos resultados a lo largo de las últimas 4 semanas de competición.

El único problema que tendría Xavi para llegar al Inter Miami de la MLS sería Gerardo 'Tata' Martino, que tiene contrato con el club dirigido por David Beckham, sin embargo, sería algo que puede solucionarse con dinero y el español estaría al mando del equipo de Messi y su compañía blaugrana.