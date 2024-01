Esto dijo Carlo Ancelotti sobre la ausencia de Luka Modric en el encuentro ante Las Palmas

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dio sus impresiones del triunfo de su equipo ante Las Palmas, en un muy sufrido encuentro donde la polémica arbitral fue protagonista.

Durante la rueda de prensa el DT italiano fue consultado sobre la ausencia de Luka Modric en el encuentro. Situación a lo que el entrenador respondió “no estar seguro” de utilizarlo en este compromiso.

"Luka no ha calentado porque no lo pongo a ello si no estoy seguro de que va a jugar, tengo que respetarlo en este sentido. Está bien, muy bien, listo para el próximo partido”, expresó.

'Carletto' cree que tiene un banquillo con jugadores "muy motivados" y justifica así que puede "cambiar la dinámica de los partidos" cada vez que se tuercen, como ocurrió ante el Almería, la semana anterior, y este sábado frente a Las Palmas.

“Es una herramienta, pero nos gustaría tomar ventaja y disfrutar de las transiciones. No siempre puede ser. Me quedo con eso, miro el banquillo y tengo muchas opciones de cambiar la dinámica de los partidos porque todos están motivados".

Asimismo, destacó la actuación de la Unión Deportiva Las Palmas, de los cuales señaló “manejan bien la pelota y cuesta mucho recuperarla”.

“Las Palmas juega bien al fútbol, toca bien, cuesta recuperarles el balón y buscan jugar entre líneas tras la presión y te crean peligro, Jugar contra ellos no es sencillo y pueden luchar por Europa porque están muy bien organizados".