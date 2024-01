Xavi podría decir adiós al Barcelona tras la histórica derrota ante el Villarreal

El Barcelona atraviesa una serie de derrotas por goleada que han puesto en entredicho el liderazgo de Xavi Hernández en el banquillo catalán. La histórica derrota de este sábado ante el Villarreal por 5-3, seguida de las contundentes caídas ante el Athletic Club Bilbao (4-2) y el Real Madrid (4-1), han dejado al equipo sumido en una crisis que podría marcar el fin de la era Xavi.

La fragilidad defensiva ha sido la piedra angular de estos resultados adversos. El Barcelona, a pesar de mantenerse en la tercera posición de la tabla, exhibe una defensa que figura entre las más débiles de toda La Liga. La derrota ante el Villarreal ha resaltado esta preocupante realidad, colocando al equipo en una posición comprometida. Para encontrar a un equipo con una cantidad igual o mayor de goles en contra, es necesario descender hasta la duodécima posición, donde el Osasuna registra 31 tantos recibidos, apenas dos más que los 29 del Barcelona.

El desempeño en la Liga de Campeones, sumado a las recientes derrotas en La Liga, ha generado un clima de incertidumbre en torno al futuro de Xavi en el banquillo. Toda esta situación podría obligar a la dirigencia a tomar la decisión de pedirle al exjugador que dé un paso al costado, considerando el impacto negativo en el rendimiento del equipo.

Xavi Hernández, por su parte, ha reconocido la posibilidad de una partida inminente. Tras la derrota en la Copa del Rey ante el Bilbao, expresó: "Llevo dos años y medio y creo que me queda menos tiempo del que ya he estado. Llegará un punto en el que me iré". Aunque mostró comprensión hacia las críticas, la situación parece haber llegado a un punto crítico para el técnico catalán, dejando al Barcelona en una encrucijada que podría definir el fin de una era.

“No sé si son injustos conmigo. Siempre valoramos a las personas cuando empiezan a irse”, agregó el técnico del Barcelona en su momento.