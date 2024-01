¡Sin pelos en la lengua! Xavi Hernández le da con todo al arbitraje tras caer derrotados en LaLiga (+Detalles)

Los tiempos en el Barcelona se tornan oscuros, puesto que han atravesado una seguidilla de derrotas seguidas en diferentes competiciones que lo hacen entrar en una etapa de crisis y con un Xavi Hernández muy enfadado con algunas decisiones arbitrales.

El cuadro azulgrana cayó derrotado ante el Villareal tras un marcador final de 5-3 en el está Olímpico de Montjuic, aunque para el estratega de los culés los árbitros estuvieron en contra de sus dirigidos.

"Me van a sancionar. No quiero generar polémica. El penalti del Villarreal marca el partido. El cuarto árbitro me dice que es penalti. No quiero hablar más... pero es que, ahí están las imágenes", comentó Xavi luego del compromiso.

Ahora, el Barca se aleja de la primera casilla de la LaLiga, por los momentos tienen 44 unidades diez menos que el Real Madrid que ostenta 54.