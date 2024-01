Joao Cancelo: “Han sido los peores 45 minutos de mi carrera”

Uno de los laterales derechos más consistentes de los últimos años, Joao Cancelo tuvo una noche para el olvido, como todo el Barcelona, que fue goleado 5 por 3 ante el Villarreal en una terrorífica jornada en el Estadio Olímpico de Montjuïc.

"Logramos lo más difícil que era remontar y luego sufrimos tres goles más. La culpa es sólo nuestra. Hablo por mí. Fue un desastre, la verdad. Han sido los peores 45 minutos de mi carrera. Ahora ya pienso en entrenar mañana porque el sol siempre aparece y lo bueno del fútbol es que el miércoles hay otro partido", fueron parte de las declaraciones de Cancelo tras el compromiso.

El portugués fue bastante autocrítico y aseguró que trabajará para pasar rápidamente la página. "La sinceridad siempre. Es culpa mía. Es un error. Tenemos un equipo joven y la falta de experiencia nos hizo tener este resultado. Estoy muy triste, de verdad. Me gusta mucho este club y cómo me tratan y mi actuación de hoy fue un desastre y no pude ayudar. Mañana lo daré todo en el entrenamiento para estar a tope mañana".

Con la dolorosa derrota, los culés se mantienen terceros en la tabla, pero a 10 puntos de su archirrival, el Real Madrid, quienes con su triunfo de hoy se mantienen en la punta con 54 unidades, por encima del Girona quienes se encuentran segundos con 52 puntos.