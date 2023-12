¡Todo mal! Concierto del “Rey de la bachata” Romeo Santos en la gran Caracas no cumplió con las expectativas

Frustración, burlas y desesperación fue lo que se vivió la noche del domingo 10 de diciembre con la llegada al país del cantante estadounidense con raíces dominicanas Romero Santos, y su “Fórmula Vol.3”. El show que estaba bajo la organización de la productora Panteras Entertainment, que había pautado como hora de comienzo a las 7:00 pm, sin embargo, no fue hasta las 4:00 de la madrugada que el artista hizo acto de presencia.

Desde el domingo en la mañana en la Base Aérea de la Carlota se había estado realizando todos los preparativos para el show, desde las 5:00 pm los seguidores del intérprete de “Propuesta Indecente” estaban llegando al lugar para comenzar a ocupar sus puestos.

Ante la molestia de los presentes que a través de las redes sociales no dudaron en expresar su incomodidad por la larga espera, Santos al comenzar a deleitar a sus fanáticos que se quedaron hasta el final, expresó lo siguiente.

“Ayer no subí al escenario a las cuatro de la mañana igual que hoy, una situación que también involucra a la empresa que no se merece crédito. Es una irresponsabilidad y una falta de respeto hacia ustedes el público, hacia mis músicos, mis técnicos y este servidor. Yo llevo 26 años de trayectoria y nunca he faltado respeto a mi público, nunca”, indicó el artista.

Desde la tarde del sábado 09 de diciembre la situación entorno al concierto Romero estaba bastante tensa, y es que, en las plataformas 2.0 el medio de comunicación Caraota Digital estaba anunciando una posible suspensión del show, sin embargo, horas más tarde Pantera Entertainment, liderada por Daniel Muscarneri, desmintió los rumores.

De acuerdo con videos posteado por seguidores en redes sociales para la 1:30 de la madrugada muchas personas estaban de salida de la Carlota, sin recibir información por parte de la organizadora del concierto.

Mientras, que los que se quedaron hasta el final, disfrutaron del talento del exintegrante de la agrupación Aventura hasta las 6.00 pm de este lunes 11 de diciembre.