Silvestre Dangond se ve envuelto en un escándalo sexual

En las últimas horas, el nombre del cantante colombiano Silvestre Dangond se encuentra en el blanco de críticas y no precisamente por su responsabilidad, sino por la de uno de sus músicos. Y es que, su acordeonista Rubén Lanao está siendo acusado de difundir unas fotos íntimas de su expareja teniendo relaciones sexuales con él.

La olla la destapó la misma víctima quien es una estudiante de 21 años y estuvo por cuatro años con el acordeonero, tiempo en el que grabaron algunos videos subidos de tono que ahora vieron la luz en internet justo después que el romance terminara. En sus declaraciones, la joven mostró chats de WhatsApp donde evidenciaba las presuntas amenazas de Rubén.

“Mi vida dio literalmente un giro de 180 grados, esta situación jamás pensé que me pasaría. Todo esto atentó contra mi honra y contra mi dignidad, he intentado buscar palabras para expresar cómo me siento, pero no las encuentro. Esto no se lo merece nadie, es el dolor mío y de mi familia”, dijo.

Del mismo modo, informó que interpuso una acción de tutela en el juzgado y afirmó que, el juez pidió a Lanao desaparecer de sus redes sociales y su teléfono cualquier rastro que tuviera con su expareja. “Por lo que sé los han bajado, pero, pues, eliminar hoy un video de redes sociales es muy difícil. Uno no controla quién tiene o no el video en su poder”, agregó.

El músico se defiende

Luego de la demanda, el acordeonista salió en su defensa y se disculpó por tener dichos videos, pero aseguró que no tuvo nada que ver con su publicación, porque eso también dañaría su imagen. “Me siento en la obligación moral de pedir disculpas a nuestras familias, amigos, seguidores y seguidoras que de alguna manera se vieron afectados con estos hechos. Lo siento mucho”, expresó en su Instagram.

“Los videos que circulan en redes sociales son videos personales e íntimos que nunca, nunca debieron trascender. Primero por la afectación que le hicieron a mi exnovia, a su imagen, dignidad, familia y en segundo lugar a mi imagen. La historia que vivimos nunca la expondría y tampoco por mi carrera”, continuó.

¿Qué dice Silvestre Dangond?

Buscando desvincularse de lo sucedido, el cantante de “Las Locuras Mías” publicó en redes sociales un comunicado a través de sus firmas artísticas indicando que, el músico ya no formará parte de la banda mientras se encuentre en medio de esta polémica. “Rubén Lanao se mantendrá fuera de la agrupación, hasta que se aclare su situación jurídica”, escriben WK Entertainment y Hits Don’t Lie Music.