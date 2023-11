A Silvestre Dangond le “bailaron” un dineral en su residencia de Valledupar

Cuando pensaba que sus problemas habían terminado, el cantante colombiano Silvestre Dangond enfrenta un nuevo lío y esta vez económico, y es que, el artista viene de rehabilitarse tras vivir una fuerte etapa en su vida adicto al alcoholismo y ahora tiene que digerir el robo que le hicieron a su casa en el Barrio Casablanca de Valledupar, Colombia, que dejó pérdidas millonarias.

La ciudad se encuentra sorprendida tras el incidente que se generó la madrugada del domingo 19 de noviembre, cuando los tres antisociales ingresaron a la vivienda y desactivaron la alarma de seguridad, lo que les dio la posibilidad de poder realizar todo de manera sigilosa. Para ingresar, usaron una llave maestra y una vez adentro se fueron directamente a la habitación principal donde encontraron más de 250.000 dólares en efectivo, más de mil millones de pesos colombianos.

De igual forma, se habrían llevado seis costosos relojes de las marcas Cartier y Rolex, dos de ellos de dama y los otros cuatro de caballero, así como joyas de oro. Todos se preguntan cómo pudo haber sucedido el hurto, pero, la ausencia de los vigilantes y la empresa de la residencia encendió las alarmas, pues no se registró ningún ingreso forzoso por puertas o ventanas. Alrededor de las 2:30 de la mañana los individuos se retiraron del lugar en un taxi y una moto que los esperaban afuera.

La Policía Judicial y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) ya comenzaron las investigaciones, partiendo por llevar a dos empleados del vallenatero a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía para que dieran su versión sobre lo ocurrido. Asimismo, revisaron las cámaras de seguridad del lugar y recogieron algunos testimonios de vecinos. Hasta ahora no han confirmado exactamente el monto del dinero que se llevaron los maleantes, asimismo, Dangond y su equipo se han mantenido en silencio ante la situación.

La noticia ha generado inquietud entre los habitantes del sector, quienes expresan su preocupación por la inseguridad. “Estamos preocupados, alguien que nos trae música, y que lo que hace es generar economía, cómo puede pasar por esto. Nos sentimos con miedo, porque hoy fue Silvestre, mañana puede ser alguien más. Necesitamos ese apoyo de la policía, que refuercen la seguridad aquí”, dijo uno de los residentes.

Recordemos que, hace unos meses, el consumo excesivo de alcohol que tenía el cantante de “Las locuras mías” ya lo estaba llevando a un punto de dependencia, y estaba causando problemas a su alrededor, por lo que su esposa le recomendó ingresar a un centro de rehabilitación, sin esperar la sorpresiva respuesta de su pareja: “Yo le digo: ‘Sí, me voy (fue en enero), acepto que estoy mal’. Cuando me levanté un día y le dije: ‘¿Sabes qué? Yo no voy a ningún centro, voy a hacer esta vaina yo’, y así fue”.