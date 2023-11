Silvestre Dangond habla sobre su retiro de la música

Silvestre Dangond, que se había retirado temporalmente en diciembre 2022, nueve meses después el colombiano regresó a los escenario con más fuerzas y con la energía recargada con la intención de reencontrase con el público. El famoso intérprete del género vallenato lanzará un nuevo álbum para celebrar por todo lo alto.

El colombiano señaló que lo que aprendió en su pausa "es que el día en que vuelva a parar, será para retirarme del todo. No ha sido fácil volver", reveló en una entrevista para El Tiempo.

"Fueron nueve meses de desconexión total para el intérprete de La colegiala, un tiempo que tomó para un descanso absoluto: “En este tiempo ha habido, sin exagerar, una desconexión absoluta, porque hay algo que me llevaré a la tumba, que es el talento con mi música vallenata. Bueno, yo antes de tomar la decisión de parar, tenía muchas canciones escogidas de Ta’ malo (…) álbum que hice muy relajado. La verdad que fue un receso en el que me acostumbré a no estar en la industria. Ahora que estuve en Valledupar me di cuenta de que había una desconexión total, y volverme a encontrar con mi público me reconforta el alma y mi espíritu, porque ese es mi universo”, confesó Dangond para periódico El Heraldo.

El último trabajo del cantante se titula "Ta' malo", el cual ya se podrá encontrar en todas las plataformas musicales. Este nuevo álbum cuenta con 15 canciones, algunas de su autoría y otras junto a compositores en el género como Fabian Corrales, Iván Calderón y Wilfran Castillo. Asimismo, explicó que el nombre de este nuevo trabajo discográfico es debido a todas las criticas que recibía con sus anteriores discos.