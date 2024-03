Por esta razón la vedette Lyn May asegura que Jennifer López, Karol G y Anitta copian sus icónicos looks (+Imágenes)

La actriz y vedette mexicana Liliana Mendiola Mayanes, mejor conocida como Lyn Maychi ha encendido las redes sociales este lunes 4 de marzo al compartir en su cuenta personal de Instagram un carrusel de fotos aseveran que muchas de las cantantes del momento han copiado los más destacados atuendos que ha utilizado a lo largo de su carrera artística.

May que gracias a sus peligrosas y picantes curvas logró convertirse en una de las vedettes más destacadas de toda la historia, comenzó el carrusel con una imagen de uno de sus atuendos muy parecido al que actualmente utiliza la estrella colombiana Karol G, como parte de su gira “Mañana será bonito”. Se trata de una braga totalmente ceñida al cuerpo con miles de cristales.

Igualmente, Lyn asegura que la dominicana Cardi B es otra que copia sus atuendos para sus espectáculos con bragas trasparentes y cubiertas de lentejuelas. Igualmente, comparó su icónico traje de 1981 con uno que utilizó la actriz Jennifer López en su película “Estafadoras de Wall Street”.

Otras como Anitta y la rapera Megan Thee Stallion no escapan de las acusaciones que ha realizado la actriz de 71 años. “Me copian, no son originales. Me impresiona el cinismo de lagunas cantantes de copiar miss looks exactamente, sin darme crédito. Incluso trabajan con los mismo diseñadores”, escribió en el post.

May que goza de 50 años de trayectoria y 100 películas despertó polémicas por la publicación, varios cibernautas alegaron que ninguna de las mencionadas sabe quién es ella. “Doña Ly respétese que yo dudo que Karol G sepa quién es usted esa niña es una bebé solo los de su país y los mayores de 40 sabemos quien es usted”, “Menos mal no copian tu cara”, “Ojalá no le copien el cirujano”, son parte de las opiniones.