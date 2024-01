Las consecuencias que sufre Britney Spears por estar “Tongoneando” su cuerpo al desnudo (+Picantes fotos)

Las noticias negativas sobre la estrella estadounidense Britney Spears siguen a la orden del día, su divorcio con Sam Asghari, bailes con cuchillos, videos en ropa interior y su libro biográfico son algunas de las polémicas que enfrentó durante el 2023. Pues, de nuevo un hecho negativo llega a su vida y toma los titulares en los medios de comunicación.

La intérprete de “Baby One more Time”, se encuentra en el ojo del huracán luego de que el diario The Sun, informara a través de un artículo que estuvo metida en una difícil situación en el Hotel Four Seasons en el condado de Westlake Village, de la ciudad de Los Ángeles debido a su actitud desenfrenada.

De acuerdo el reporte la rubia de 42 años decidió pasearse por las instalaciones del hotel desnuda, despertando la molestia de los presentes, ya que muchos estaban con niños y adolescentes disfrutando de un día de piscina. “Algunos invitados se han quejado de que ella va en topless junto a la piscina y los hace sentir incómodos, y su comportamiento es a menudo bastante extraño”, indicó el medio.

En este sentido, aseguraron que la situación terminó con la decisión que tomó de hotel en pedirle a la estrella que abandonara el lugar lo más pronto posible, ya que no querían perder a sus clientes de confianza.

No es la primera ocasión que la ganadora de un Grammy presenta este tipo de escándalos, hace años también fue desalojada del mismo hotel, pero en la sucursal de Beverly Hills por desnudarse frente el público.