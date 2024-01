Britney Spears: “No volveré a la industria de la música”

En una publicación de su cuenta de Instagram, la denominada, "Princesa del Pop", Britney Spears, hizo un llamado a no creer en los recientes informes en el cual se asevera que está trabajando en un nuevo álbum. “Para que quede claro, la mayoría de las noticias son basura”, exclamó.

"Siguen diciendo que estoy recurriendo a gente al azar para hacer un nuevo álbum... ¡Nunca volveré a la industria de la música!", se lee en el pie de foto. "¡Cuando escribo, escribo por diversión o escribo para otras personas!". señaló la cantante.

La cantante recordó en sus memorias que fue víctima de malas experiencias en su juventud, el escarnio que vivió en la industria musical, como traumas personales y recientemente el escándalo de su padre que fungía como su manager. Recapitulemos que el último trabajo discográfico de la artista, fue “Glory” en el 2016, su noveno álbum de estudio. Desde entonces habría grabado solo sencillos ocasionales hasta que grabo “Hold Me Closer” en el 2022 con Elton John y "Mind Your Business" del año pasado con Will.i.am.

Asímismo, en otra publicación de Instagram de esta semana, con escaso material, asegura mantenerse trabajando en pie en el negocio pero en privado, como “escritora fantasma”, ”He escrito más de 20 canciones para otras personas en los últimos dos años", escribió. "¡Soy una escritora fantasma y honestamente lo disfruto así!".

Al despedirse, Spears, negó señalamientos de que la publicación de su libro The Woman in Me hubiese sido ilegal, sin su aprobación. “Soy una mujer amada y bendecida”