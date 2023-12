Así quedó el padre de Britney Spears tras la amputación de la pierna (+Foto)

James Spears, padre de la reconocida cantante y compositora estadounidense Britney Spears, se ha convertido en los últimos días en el foco de atención de los medios de comunicación, tras conocerse que por fuertes problemas de salud se le amputo una de sus piernas.

De acuerdo con el reconocido medio de entretenimiento, TMZ, fue una infección masiva lo que ocasionó que el padre de la intérprete de “Baby one more time” perdiera la pierna, aunque, estuvo varias semanas recluido en el hospital en donde fue sometido a cinco cirugías, pero no se logró impedir la mutilación de la extremidad, reseñó el medio.

Desde que salió la información en los primeros días de este mes de diciembre no se había conocido nada del hombre, hasta la tarde del miércoles 13 de diciembre cuando paparazis captaron a James de 71 años sin la pierna.

En las imágenes publicadas por la cuenta de X de Pop Base, se aprecia al hombre en una silla de rueda, luciendo ropa deportiva y siendo ayudado por una persona en salir de su carro. “El padre de Britney, Jamie Spears, visto por primera vez desde que le amputaron la pierna”, escribió el medio.

Desde la operación del James, cibernautas en las plataformas 2.0 han afirmado que lo sucedido se debe al karma por todo lo negativo que le realizó a su hija por años, cuando su carrera profesional en la música estaba en el topo de popularidad.