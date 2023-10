La respuesta más esperada: Sam Asghari emitió su opinión sobre el libro de su ex Britney Spears

No era para menos que después de tantas calamidades que ha pasado, un libro autobiográfico de Britney Spears hiciera ruido en el mundo entero. Su libro de memorias se convirtió en una bomba tras varias confesiones de la cantante, empezando por la primera que se filtró en cuanto al aborto que se hizo por exigencia de su exnovio Justin Timberlake.

El pasado 24 de octubre, finalmente la también actriz compartió con todo el público sus más profundas vivencias, en las que también figuraron estrellas como Christina Aguilera, Jennifer López y Madonna. Pero, muchos esperaban el testimonio de la estadounidense sobre su exesposo Sam Asghari, que por supuesto también fue protagonistas de algunas líneas en este producto.

En 'The Woman in Me', Spears sorpresivamente le dedicó unas tiernas palabras a quien fue su pareja por más de seis años. "Me encanta lo estable que es. Me gusta que no beba. Es un regalo de Dios", escribió la artista, pese a que desde la editorial le pidieron que cambiara algunas cosas en el texto, recibiendo un rotundo no por parte de la intérprete que prefirió conservar su testimonio.

A pesar de que la relación no tuvo un aparente final feliz, Asghari quiso retribuir la confortable declaración de su exmujer. "Para serte sincero, me hizo sonreír. Estoy tremendamente orgulloso de ella y espero que conquiste el mundo", indicó el modelo iraní en una entrevista con el medio de noticias TMZ, a tan solo dos meses de la ruptura.

En sus memorias la cantante recordó lo que sintió cuando conoció al preparador físico en el año 2016 mientras grababa el videoclip de su tema 'Perfume'. "Lo quería en mi vida (...) No podíamos quitarnos las manos de encima", dijo la cantante, quien admitió que fue amor a primera vista y ambos sintieron una fuerte conexión.

Britney y Sam anunciaron en agosto de este año que se divorciaban luego de un año de casados. De acuerdo a la solicitud del divorcio, todo sucedió por mutuo acuerdo, sin embargo, distintos reportes informaron que, sus últimos meses como esposos fueron tormentosos debido a los extraños comportamientos de la voz de "Toxic". Entre tanto, aseguraron que Asghari reclamaba que Britney le había sido infiel con varios hombres.

“Después de seis años de amor y dedicación mutua, mi esposa y yo hemos decidido acabar nuestro camino juntos. Mantendremos el amor y el respeto que nos tenemos el uno al otro y siempre le desearé lo mejor”, expresó el modelo, quien se casó con Spears en junio del año 2022.