Britney Spear goza de una noche de lujo junto a J Balvin y Maluma ¿Se vendrá un tema?

En los últimos años Britney Spear conocida como “La princesa del pop” ha estado en el ojo del huracán por los problemas con su padre, la separación con su pareja Sam Asghari y la manera en como utilizada sus redes sociales para crear contenido que se vuelven viral, sin embargo, hoy es noticia no por escándalos sino por protagonizar un tremendo encuentro con dos máximos exponentes de la música urbana en la ciudad de Nueva York.

Se trata de nada más y nada menos que de los colombianos Maluma y J Balvin, quienes no dudaron en utilizar sus cuentas personales de Instagram para compartir el bonito encuentro con la rubia de 41 años intérprete de grandes éxitos como. “Oops!...I Did It Again”, “I Wanna Go”, “Baby One More Time”, “Lucky”, solo por nombrar algunos éxitos de su largo repertorio.

En el encuentro los cantantes aprovecharon para realizar una divertida foto en la cual se aprecia a Britney abrazando a Balvin quien tenía una sonrisa de oreja a oreja mientras, que Maluma estaba de un lado de la mesa con cara de pocos amigos.

“¿Quién, así como yo en el amor?”, fue el mensaje con el cual el intérprete de "Cuatro Babys" compartió la publicación haciendo referencia a que su suerte en el amor no es muy buena.

Aunque Spear desde hace muchos años esta totalmente alejada de la industria musical por múltiples situaciones en su vida personal, el encuentro ha generado un montón de rumores de que exista una posible colaboración entre los tres.

La publicación cuenta con más de un millón de me gustas y más de 16 mil comentarios, la mayoría preguntando la verdad detrás de la icónica de foto.